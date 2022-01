UFFICIALE – Boga è un nuovo giocatore dell’Atalanta con tanto di 10 sulla maglia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo due giorni di attesa, l’ufficialità è finalmente arrivata: Jeremieè un. Il ragazzo acquistato a Natale per 22 milioni di euro ha sostenuto senza problemi le visite mediche in quel di Zingonia, e la cilieginatorta arriva dal suo numero di: la numero 10. L’eredità del Papu è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Ajax-Atalanta, Champions League L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Atalanta, Barrow a titolo definitivo al Bologna. Ecco il comunicato Un anno fa l’ottava ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Boga

Commenta per primo Il Sassuolo annuncia l'erede dil'ingaggio dell'attaccante norvegese Emil Konradsen Ceide , che arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Rosenborg . Il comunicato: L'U. S. Sassuolo Calcio comunica di aver ...Mancava solo l'ufficialità, ma adesso è arrivata. Emil Ceide è un nuovo calciatore del Sassuolo . L'attaccante norvegese, dunque, sarà l'erede di Jeremie. Ceide arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Rosenborg . Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: anche l'Alessandria sulle tracce di Brian Oddei Segui CS anche su Instagram!Per Vavro con la Lazio in due anni e mezza solo 21 presenze, ma anche un prestito lo scorso gennaio in Spagna, all’Huesca Ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Vavro dalla ...L’esperienza conta, sono qui da anni, ho un rapporto molto forte con tanti giocatori. Per fare di più avremmo dovuto avere più alternative in attacco, ma io sono molto felice di quello che hanno fatto ...