UE e Germania non ritirano i diplomatici dall’Ucraina; Kiev considera prematura l’evacuazione degli americani (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Unione Europea non ha in programma di imitare gli Stati Uniti nella loro evacuazione dall’Ucraina delle famiglie del personale diplomatico: lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La UE non ritirerà i suoi diplomatici, chiarisce Borrell, perché non conosciamo alcuna specifica ragione per una mossa del genere. A questo proposito, in attesa della videoconferenza con Antony Blinken, ha ipotizzato che il Segretario di Stato americano possa condividere maggiori informazioni in base alle quali valutare il da farsi. Dello stesso parare il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, che ha dichiarato che per il momento la Germania non ritirerà i suoi diplomatici dal Paese: la sicurezza del nostro ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Unione Europea non ha in programma di imitare gli Stati Uniti nella loro evacuazionedelle famiglie del personale diplomatico: lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La UE non ritirerà i suoi, chiarisce Borrell, perché non conosciamo alcuna specifica ragione per una mossa del genere. A questo proposito, in attesa della videoconferenza con Antony Blinken, ha ipotizzato che il Segretario di Stato americano possa condividere maggiori informazioni in base alle quali valutare il da farsi. Dello stesso parare il ministroEsteri tedesco Annalena Baerbock, che ha dichiarato che per il momento lanon ritirerà i suoidal Paese: la sicurezza del nostro ...

Advertising

enpaonlus : No, l’asino non è né stupido né testardo: eletto animale domestico dell’anno 2022 in Germania… - GiovaQuez : Lauterbach: 'In Germania si rischiano centinaia di migliaia di casi di infezione al giorno entro metà febbraio. Ci… - Louis_Sacchetti : RT @AnnDePa: 'Non sappiamo ancora come si svilupperà l’andamento delle infezioni. Pertanto si rimane cauti.“ Olaf Scholz La Germania opta… - StrumentiP : #Eurasia UE e Germania non ritirano i diplomatici dall’Ucraina; Kiev considera prematura l’evacuazione degli americ… - L_Apostata : @jacopogiliberto Il messico dichiarò guerra alla Germania e all'Italia il 28 maggio 1942. Successivamente anche al… -