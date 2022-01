Ue | Dombrovskis torna a fare il falco Auspico che gli aiuti italiani finiscano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Gentiloni frena: "L'austerità non tornerà, non è la proposta" Ue,il "Cautela su spesa e deficit dell'Italia" Segui su affar.it

Advertising

Affaritaliani : Dombrovskis torna a fare il falco: 'Auspico che i sostegni italiani finiscano' -

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis torna

Affaritaliani.it

PETROLIO RECORD: IL BRENTAL 2014 Corre ancora il petrolio: il WTI guadagna l'1,2% a 85 ... ma l'avvio è stato promettente, secondo il vicepresidente Valdis: 'Sembrano emergere ...'Prima la crescita e poi si torni a parlare delle regole' chiede la Francia in linea con l'Italia. Cauto sui tempi il vicepresidente, uno dei 'falchi'Il commissario all'Economia Paolo Gentiloni rassicura: "L'austerità non tornerà, questa non è la nostra proposta", ma servono regole più "realistiche" sui conti ...Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - "Bisogna ora trovare un equilibrio giusto per garantire un percorso di riduzione credibile del debito senza frenare la crescita economica tenendo lo spazio per favorir ...