Ucraina, venti di guerra: Usa ritirano personale, come in Afghanistan (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha chiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare la partenza di tutto il personale non essenziale e delle loro famiglie. Lo ha riferito la Cnn citando fonti a conoscenza della questione, mentre una fonte vicina al governo ucraino ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno informato l'Ucraina che "inizieranno le evacuazioni probabilmente già dalla prossima settimana" delle famiglie dei diplomatici dell'ambasciata. Una situazione molto preoccupante sulla misura della prolungata tensione fra Russia e Ucraina, perché richiama ciò che accadde a Kabul in estate, poco prima che i Talebani riconquistassero il potere in Afghanistan. Anche allora, infatti, il personale americano fu allertato e richiamato poche settimane prima. La fonte ha anche sostenuto che il presidente ...

