Ucraina sotto attacco | si svuotano le ambasciate | si riempiono gli arsenali

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Quello che si sa " come Globalist a rimarcato nei giorni scorsi - è che l'espansione a est della Nato, organizzazione che all'inizio degli anni Novanta non includeva molti paesi dell'Europa orientale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina sotto

Il FTSE MIB di Milano cede oltre tre punti, scendendo benquota 27.000 punti e riportandosi ...annunci della Federal Reserve e le preoccupazioni per l' escalation di tensione sulla crisiQuanto all'eventualità di un'invasione militare, il segretario di stato americanoAnthony Blinken, intervenendo alla Cnn, ha oggi ribadito che 'se la Russia aggredirà l'ci sarà una risposta ...24/01/2022 13:30: Nato invia navi e caccia in Europa Est: 13.30 Nato invia navi e caccia in Europa Est Una nota dell'Alleanza atlantica annun- cia l'invio di forze in Europa orien ...La tensione tra Russia e Ucraina aumenta, mentre il mondo assiste con angoscia a un'escalation che potrebbe sfociare in una guerra ...