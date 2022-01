Ucraina, Pupo: «Mi hanno messo tra i “criminali” indesiderati. Ma non fermeranno la mia musica» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche il cantante Pupo è finito travolto dalla crisi Ucraina. A rivelarlo è stato lui stesso nella rubrica “Dolce e un po’ salato” che tiene sui quotidiani del gruppo QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Nell’articolo, intitolato «Indesiderato? Non mi fermo», il cantante, al secolo Enzo Ghinazzi, ha raccontato di essere finito nella lista degli “indesiderati”, appunto, per una sua recente esibizione in Russia. Una vicenda che, però, non lo farà desistere dal «portare la mia musica in giro per il mondo». Pupo informato dalla Farnesina «Il Ministero degli Esteri italiano mi ha recentemente e ufficialmente informato che il governo dell’Ucraina mi ha inserito nella lista nera, quella degli indesiderati, dei “criminali”», si legge nella rubrica ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche il cantanteè finito travolto dalla crisi. A rivelarlo è stato lui stesso nella rubrica “Dolce e un po’ salato” che tiene sui quotidiani del gruppo QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Nell’articolo, intitolato «Indesiderato? Non mi fermo», il cantante, al secolo Enzo Ghinazzi, ha raccontato di essere finito nella lista degli “”, appunto, per una sua recente esibizione in Russia. Una vicenda che, però, non lo farà desistere dal «portare la miain giro per il mondo».informato dalla Farnesina «Il Ministero degli Esteri italiano mi ha recentemente e ufficialmente informato che il governo dell’mi ha inserito nella lista nera, quella degli, dei “”», si legge nella rubrica ...

