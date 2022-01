Ucraina, la Nato invia navi e aerei in Europa dell’est. Media: “Biden pronto a mandare truppe nei Baltici”. Via il personale Usa e Uk (Di lunedì 24 gennaio 2022) Più passa il tempo senza che una delle parti ammorbidisca le proprie posizioni, più il rischio di un’escalation militare aumenta. La Russia continua a chiedere il ritiro delle truppe Nato da Romania e Bulgaria, intimando il blocco Atlantico di frenare la propria ‘avanzata’ verso est con il possibile inglobamento dell’Ucraina. Gli Stati Uniti cercano la strada giusta per arrivare a una soluzione diplomatica, ma intanto inviano armi a Kiev, preoccupati da un passo in avanti improvviso di Mosca, e preparano le risposte scritte alle richieste avanzate dal Cremlino dopo l’incontro di pochi giorni fa tra il segretario di Stato, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. Ma la Nato non sembra voler compiere passi indietro e sta “inviando navi e caccia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Più passa il tempo senza che una delle parti ammorbidisca le proprie posizioni, più il rischio di un’escalation militare aumenta. La Russia continua a chiedere il ritiro delleda Romania e Bulgaria, intimando il blocco Atlantico di frenare la propria ‘avanzata’ verso est con il possibile inglobamento dell’. Gli Stati Uniti cercano la strada giusta per arrivare a una soluzione diplomatica, ma intantono armi a Kiev, preoccupati da un passo in avanti improvviso di Mosca, e preparano le risposte scritte alle richieste avanzate dal Cremlino dopo l’incontro di pochi giorni fa tra il segretario di Stato, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. Ma lanon sembra voler compiere passi indietro e sta “ndoe caccia in ...

