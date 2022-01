Ucraina, la crisi precipita: la Nato schiera navi e jet (Di lunedì 24 gennaio 2022) I primi a fiutare venti di guerra sono stati, come al solito, i mercati. Da stamani in rosso, non solo per la Fed che è in procinto di accelerare la stretta monetaria, ma per le notizie che arrivano ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 gennaio 2022) I primi a fiutare venti di guerra sono stati, come al solito, i mercati. Da stamani in rosso, non solo per la Fed che è in procinto di accelerare la stretta monetaria, ma per le notizie che arrivano ...

Advertising

SaveChildrenIT : In #Ucraina è necessaria un'azione urgente per prevenire una pericolosa escalation militare che minaccerebbe la vit… - Link4Universe : Il mondo sta affrontando la peggiore crisi climatica di sempre con danni che rischiano di essere irreversibili e po… - fattoquotidiano : Borse ancora giù, Milano in calo del 2,3%. Timori per la crisi in Ucraina e attese per le mosse delle banche centra… - fedegiallorosso : RT @ZettiGiuliano: Sbaglio o la crisi ucraina è molto, molto pericolosa e la stiamo sottovalutando? - InformazioneA : #Russia #Ucraina #24gennaio L'#Uk teme una limitazione delle forniture di gas russo in risposta alle sanzioni prog… -