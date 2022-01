Ucraina: Gran Bretagna, Usa e Australia richiamano diplomatici e famiglie. Truppe di Kiev al confine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Londra e Washington hanno ridotto il personale delle ambasciate a Kiev, rimpatriando anche le famiglie. Anche Berlino offre il rimpatrio ai famigliari. Biden starebbe «considerando» l’invio di 5mila soldati nell’area del Baltico e dell’Europa orientale. Il Cremlino: «Enorme quantità di Truppe ucraine al confine, conflitto probabile» Leggi su corriere (Di lunedì 24 gennaio 2022) Londra e Washington hanno ridotto il personale delle ambasciate a, rimpatriando anche le. Anche Berlino offre il rimpatrio ai famigliari. Biden starebbe «considerando» l’invio di 5mila soldati nell’area del Baltico e dell’Europa orientale. Il Cremlino: «Enorme quantità diucraine al, conflitto probabile»

