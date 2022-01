TvBoy: cancellato il murale per una donna in Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Cancellata dopo appena un giorno l’opera dello street artist palermitano TvBoy “Il posto di una donna è al Quirinale”. Il talento ha realizzato un murale sulle elezioni del Presidente della Repubblica, suggerendo di votare un volto femminile. Presidente della repubblica. Letta: “Da noi nessun nome” TvBoy è già uno street artist famoso? L’esponente del movimento Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Cancellata dopo appena un giorno l’opera dello street artist palermitano“Il posto di unaè al”. Il talento ha realizzato unsulle elezioni del Presidente della Repubblica, suggerendo di votare un volto femminile. Presidente della repubblica. Letta: “Da noi nessun nome”è già uno street artist famoso? L’esponente del movimento

