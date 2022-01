Truppe nel Baltico, ma anche guerra psicologia. Le mosse dell’Occidente (Di lunedì 24 gennaio 2022) È di sabato 22 gennaio la dichiarazione con cui il Foreign Office britannico ha rivelato un “piano del Cremlino per insediare un leader filorusso in Ucraina”. Il ministero degli Esteri di Londra sostiene di avere “informazioni” relative a contatti fra i servizi d’intelligence di Mosca e altre quattro personalità politiche di Kiev: l’ex primo ministro Mykola Azarov, gli ex vicepremier Serhiy Arbuzov e Andriy Kluyev, nonché l’ex vicecapo del Consiglio di sicurezza nazionale Vladimir Sivkovich, tutti in sella sotto la presidenza considerata filorussa di Viktor Yanukovich, deposto nel 2014. Per Washington le accuse sono “preoccupanti”, per Mosca si tratta di “assurdità”. Secondo quanto ricostruito da Sky News, le conclusioni del Foreign Office sono basate su un’analisi dell’intelligence britannica, che ha attinto a varie fonti, anche da informazioni statunitensi. La ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) È di sabato 22 gennaio la dichiarazione con cui il Foreign Office britannico ha rivelato un “piano del Cremlino per insediare un leader filorusso in Ucraina”. Il ministero degli Esteri di Londra sostiene di avere “informazioni” relative a contatti fra i servizi d’intelligence di Mosca e altre quattro personalità politiche di Kiev: l’ex primo ministro Mykola Azarov, gli ex vicepremier Serhiy Arbuzov e Andriy Kluyev, nonché l’ex vicecapo del Consiglio di sicurezza nazionale Vladimir Sivkovich, tutti in sella sotto la presidenza considerata filorussa di Viktor Yanukovich, deposto nel 2014. Per Washington le accuse sono “preoccupanti”, per Mosca si tratta di “assurdità”. Secondo quanto ricostruito da Sky News, le conclusioni del Foreign Office sono basate su un’analisi dell’intelligence britannica, che ha attinto a varie fonti,da informazioni statunitensi. La ...

