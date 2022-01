Traffico Roma del 24-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverdeper ritrovare in studio Tiziana rimondiintenso su strade consolari in uscita dalla capitale anche sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra Appia e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e la 24Teramo incidente su via Nomentana all’altezza di via Montasio con rallentamenti e code nelle due direzioni incidente anche su via Appia Pignatelli dove ci sono rallentamenti nei pressi di via Annia Regilla ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code pertra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via Nomentana possibili difficoltà su via di Porta Furba dove per urgenti lavori si transita a senso unico ...