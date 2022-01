Traffico Roma del 24-01-2022 ore 10:00 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code sono segnalate sulla tangenziale per incidente accaduto all’altezza di via Prenestina a partire dallo svincolo della 24 verso San Giovanni code si sono formate Di conseguenza anche sul tratto Urbano della A24 dato gli atti per le difficoltà di immissione in tangenziale code sulla Pontina sono invece segnalate all’altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare restiamo in zona al Torrino è chiusa via Pechino tra Piazza Monte di Tai e via Giovanni Pini verso via cavaceppi per lavori alla rete idrica rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Gra Bufalotta lo svincolo della 24 e poi tra Tuscolana e Ardeatina al Aurelio ci sono delle cose su via Anastasio II per incidente all’altezza di via Giacinto de Vecchi pieralice la coda invece al Tuscolano su via di Porta Furba dove lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code sono segnalate sulla tangenziale per incidente accaduto all’altezza di via Prenestina a partire dallo svincolo della 24 verso San Giovanni code si sono formate Di conseguenza anche sul tratto Urbano della A24 dato gli atti per le difficoltà di immissione in tangenziale code sulla Pontina sono invece segnalate all’altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare restiamo in zona al Torrino è chiusa via Pechino tra Piazza Monte di Tai e via Giovanni Pini verso via cavaceppi per lavori alla rete idrica rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Gra Bufalotta lo svincolo della 24 e poi tra Tuscolana e Ardeatina al Aurelio ci sono delle cose su via Anastasio II per incidente all’altezza di via Giacinto de Vecchi pieralice la coda invece al Tuscolano su via di Porta Furba dove lo ...

