TotoQuirinale, le quote dei bookmakers prima dell’inizio delle votazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ultimo aggiornamento non riguarda solamente le quote, ma anche quel nome depennato dal suo passo indietro. Nelle previsioni dei bookmakers per il TotoQuirinale, infatti, sparisce il nome di Silvio Berlusconi. E questo sembra rimescolare le carte in vista della Infobetting, infatti, le quotazioni di un’ascesa di Mario Draghi al Colle resta la più probabile. Ma la quota è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti ( da 1.84 a 2.10). Fanno un passo in avanti, pur rimanendo a distanza, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati e Pierferdinando Casini (entrambi quotati a 6, scalando le gerarchie degli scommettitori). In grande ascesa c’è anche Marta Caratabia (quotata a 10) mentre, un po’ a sorpresa, la quota di un Mattarella-bis passa da 8 a 10). Molto distanti, invece, altre tre figure che si sono alternate all’interno dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ultimo aggiornamento non riguarda solamente le, ma anche quel nome depennato dal suo passo indietro. Nelle previsioni deiper il, infatti, sparisce il nome di Silvio Berlusconi. E questo sembra rimescolare le carte in vista della Infobetting, infatti, le quotazioni di un’ascesa di Mario Draghi al Colle resta la più probabile. Ma la quota è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti ( da 1.84 a 2.10). Fanno un passo in avanti, pur rimanendo a distanza, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati e Pierferdinando Casini (entrambi quotati a 6, scalando le gerarchie degli scommettitori). In grande ascesa c’è anche Marta Caratabia (quotata a 10) mentre, un po’ a sorpresa, la quota di un Mattarella-bis passa da 8 a 10). Molto distanti, invece, altre tre figure che si sono alternate all’interno dei ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @mattino5: Lo sapevate che sui siti di scommesse inglesi si può scommettere sul nostro prossimo presidente della Repubblica? Ecco le qu… - mattino5 : Lo sapevate che sui siti di scommesse inglesi si può scommettere sul nostro prossimo presidente della Repubblica?… - AgiproNews : RT @IdaDiGrazia: #totoquirinale i bookmaker bocciano l' #operazionescoiattolo . Su @AgiproNews si aggiornano le quote: #Draghi sempre in po… - IdaDiGrazia : #totoquirinale i bookmaker bocciano l' #operazionescoiattolo . Su @AgiproNews si aggiornano le quote: #Draghi sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : TotoQuirinale quote TotoQuirinale, le quote dei bookmakers prima dell'inizio delle votazioni next Chi vuol esser Capo dello Stato? Le nuove quote dei bookmakers Perché sì: si scommette su tutto, non solo sullo sport. E dalla scorsa settimana Ladbrokes ha iniziato a perlustrare la situazione lanciando e rilanciando le quote dei vari nomi che stanno circolando ...

Toto-Quirinale quote Presidente Repubblica/ Draghi su Berlusconi: sale nome Cartabia Toto-Quirinale, le quote dei bookmakers sul prossimo Presidente della Repubblica dopo Mattarella: Draghi in pole, davanti a Berlusconi, Cartabia e Casini ...

Perché sì: si scommette su tutto, non solo sullo sport. E dalla scorsa settimana Ladbrokes ha iniziato a perlustrare la situazione lanciando e rilanciando le quote dei vari nomi che stanno circolando ...Toto-Quirinale, le quote dei bookmakers sul prossimo Presidente della Repubblica dopo Mattarella: Draghi in pole, davanti a Berlusconi, Cartabia e Casini ...