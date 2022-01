Tonfo per le borse europee per la crisi in Ucraina. L’Europa brucia 386 miliardi. Piazza Affari la peggiore (Di lunedì 24 gennaio 2022) I mercati europei chiudono in rosso per colpa dell’escalation sulla crisi in Ucraina, con gli Usa che stanno valutando l’ipotesi di inviare soldati e mezzi da guerra nei Paesi delL’Europa dell’est. Pesano inoltre i timori di una stretta della Fed che potrebbe condizionare le scelte delle altre banche centrali. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 4,02% a 25.972 punti. Avvio di settimana da dimenticare per le borse europee. Che, già alle prese con l’accoppiata pandemia-inflazione, si sono trovate a fronteggiare anche tensioni geopolitiche sempre più serie. Oltre alla questione Russia-Ucraina c’è anche quella nel Mar delle Filippine: in risposta alle esercitazioni dell’esercito statunitense, la Cina ha inviato diversi aerei da guerra nella zona di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) I mercati europei chiudono in rosso per colpa dell’escalation sullain, con gli Usa che stanno valutando l’ipotesi di inviare soldati e mezzi da guerra nei Paesi deldell’est. Pesano inoltre i timori di una stretta della Fed che potrebbe condizionare le scelte delle altre banche centrali. Ail Ftse Mib perde il 4,02% a 25.972 punti. Avvio di settimana da dimenticare per le. Che, già alle prese con l’accoppiata pandemia-inflazione, si sono trovate a fronteggiare anche tensioni geopolitiche sempre più serie. Oltre alla questione Russia-c’è anche quella nel Mar delle Filippine: in risposta alle esercitazioni dell’esercito statunitense, la Cina ha inviato diversi aerei da guerra nella zona di ...

