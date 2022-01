Tomaso Trussardi pensa ancora a Michelle? Il gesto fa pensare

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - fanpage : A pochi giorni dall'annuncio della separazione, Tomaso Trussardi rompe il silenzio. - zazoomblog : Michelle Hunziker e il compleanno: gli auguri inaspettati di Tomaso Trussardi - #Michelle #Hunziker #compleanno: - infoitcultura : Michelle Hunziker, il primo compleanno senza Tomaso Trussardi: non trattiene le lacrime sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker taglia il traguardo dei 45 anni., con cui la Hunziker ha vissuto una lunga storia d'amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un comunicato congiunto, Michelle ehanno reso noto ...Michelle Hunziker, gli auguri di: "Buon compleanno a una donna straordinaria" A sorpresa, tra le Stories di Instagram, il messaggio dell'ormai ex marito alla showgirl per i suoi 45 anni di Concetta Desando Michelle ...A sorpresa per gli internauti arrivano gli auguri di Tomaso Trussarsi a Michelle Hunziker, che oggi fa il compleanno ..."Tanti auguri a una donna straordinaria”. A sorpresa arrivano pubblicamente via Instagram gli auguri di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker che oggi compie 45 anni. L’imprenditore e la conduttrice po ...