Tiki Taka – La Repubblica del Pallone stasera lunedì 24 gennaio in tv: orario, ospiti ed anticipazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il match tra Milan e Juventus ha chiuso la ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022. Per analizzarla in maniera approfondita, spazio dunque a Tiki Taka – La Repubblica del Pallone', una trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Il programma inizierà alle ore 23:45 di lunedì 24 gennaio e sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Play. Saranno ospiti della serata il procuratore sportivo Andrea D'Amico, il noto tifoso bianconero Francesco Oppini ed i giornalisti Jolanda De Rienzo e Seraj El Kreshini. In studio ci saranno come sempre Ivan Zazzaroni, Ciccio Graziani, Giuseppe Cruciani, Carlo Pellegatti, Marcello Micci e Raffaele Auriemma. SportFace.

