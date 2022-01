"Ti amo e ti amerò per sempre": Insigne, gol e dedica al Napoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ultimi mesi con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che in estate si trasferirà a Toronto in Mls: dopo il rigore trasformato nel 4 - 1 contro la Salernitana, il capitano ha giurato amore eterno ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ultimi mesi con la maglia delper Lorenzo, che in estate si trasferirà a Toronto in Mls: dopo il rigore trasformato nel 4 - 1 contro la Salernitana, il capitano ha giurato amore eterno ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @DribblingWorld: Buonanotte così... ˜”*°•.˜”*°• Ti amo e t'amerò per sempre •°*”˜.•°*”˜ ? IL CAPITANO ? - giovanniannun : RT @cmdotcom: 'Ti amo e ti amerò per sempre': #Insigne e il messaggio al #Napoli per un addio non voluto - domenico_damore : RT @AndreaTiberio7: “Ti amo e ti amerò sempre” ???? #NapoliSalernitana #Insigne - KENNY__CULE : RT @newwdawnfades: ti amo e ti amerò sempre ???? - insigringo : RT @AndreaTiberio7: “Ti amo e ti amerò sempre” ???? #NapoliSalernitana #Insigne -