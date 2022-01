Thierry Mugler fu un pioniere della profumeria | creo fragranze iconiche come Angel e Alien

Advertising

Agenzia_Ansa : Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è mo… - Corriere : Morto lo stilista Thierry Mugler aveva 73 anni: era stato il creatore dei primi look di Madonna - RaiNews : Un talento visionario, sempre pronto a osare e sperimentare - clem24067977 : Sono dispiaciuta x la morte di Thierry Mugler che ho avuto il piacere di conoscere. Uno stilista che negli anni 80… - FernGully89 : RT @Corriere: Morto lo stilista Thierry Mugler aveva 73 anni: era stato il creatore dei primi look di Madonna -

Ultime Notizie dalla rete : Thierry Mugler

Lo stilista francese, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone , è morto all'età di 73 anni per "cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo agente Jean - Baptiste ...Il creativo è morto a Parigi ieri all'eta di 73 anni Un nuovo lutto colpisce il mondo della moda: è morto ieri, 23 gennaio, il designer francese, all'età 73 anni. Si parla di morte naturale, a quanto ha riferito il suo agente, il primo a dare l'annuncio sul profilo Instagram personale del creativo. Un genio , quello di, ...Connu pour son imaginaire singulier et sa patte futuriste, Manfred Thierry Mugler a su s’imposer comme l’un des créateurs les plus créatifs du monde dès ses débuts en 1973 où il signe sa première ...Thierry Mugler est mort « de causes naturelles » et de façon « inattendue », selon son agent. Devenez fan sur Facebook pour consulter des articles similaires Merci de donner une note globale à ce site ...