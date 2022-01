The Batman: un nuovo teaser dedicato al gioco mortale dell'Enigmista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un nuovo teaser del film The Batman mostra qualche momento della sfida mortale lanciata dall'Enigmista al protagonista. The Batman arriverà nelle sale tra poco più di un mese e un nuovo teaser mostra qualche dettaglio inedito della sfida lanciata dall'Enigmista a Bruce Wayne. Nel filmato il protagonista interpretato da Robert Pattinson unisce le forze con il detective Gordon per provare a risolvere gli indovinelli del villain, scoprendo inoltre che Bruce Wayne è la prossima potenziale vittima. Nel cast di The Batman, oltre al protagonista Robert Pattinson, ci sono anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright e Paul Dano. Ecco la sinossi ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) Undel film Themostra qualche momentoa sfidalanciata dall'al protagonista. Thearriverà nelle sale tra poco più di un mese e unmostra qualche dettaglio ineditoa sfida lanciata dall'a Bruce Wayne. Nel filmato il protagonista interpretato da Robert Pattinson unisce le forze con il detective Gordon per provare a risolvere gli indovinelli del villain, scoprendo inoltre che Bruce Wayne è la prossima potenziale vittima. Nel cast di The, oltre al protagonista Robert Pattinson, ci sono anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright e Paul Dano. Ecco la sinossi ufficiale ...

Advertising

WarnerBrosIta : Per Batman e Catwoman la vendetta equivale a giustizia. Guarda ora il nuovo trailer di The Batman. Dal 3 marzo solo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: un nuovo teaser dedicato al gioco mortale dell'Enigmista - jimmyroybloom : RT @jimmyroybloom: compo cola/bimbombay: The TI 5 ( Batman Fandom ) - kanetsusp : Ok, Robert Pattinson nel trailer di The Batman mi ha attratto - MarvelDComicsIT : 'La paura è uno strumento. Quella luce nel cielo non è solo un richiamo. È un avvertimento.' I criminali di Gotham… -