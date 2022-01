The Batman: Robert Pattinson ha indossato il costume di George Clooney nel test video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Robert Pattinson ha rivelato di aver indossato la tuta di George Clooney di Batman & Robin per il suo provino video di The Batman. Robert Pattinson ha rivelato di aver indossato il costume di George Clooney di Batman & Robin del 1997 nel suo provino video per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman. L'attore inglese è l'ultima incarnazione sullo schermo del Cavaliere Oscuro, ruolo ereditato da Ben Affleck. The Batman racconterà i primi passi di Bruce Wayne come vigilante, concentrandosi sul suo secondo anno di lotta al crimine. Diretto da Matt Reeves, il film vedrà ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha rivelato di averla tuta didi& Robin per il suo provinodi Theha rivelato di averildidi& Robin del 1997 nel suo provinoper il ruolo di Bruce Wayne in The. L'attore inglese è l'ultima incarnazione sullo schermo del Cavaliere Oscuro, ruolo ereditato da Ben Affleck. Theracconterà i primi passi di Bruce Wayne come vigilante, concentrandosi sul suo secondo anno di lotta al crimine. Diretto da Matt Reeves, il film vedrà ...

