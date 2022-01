Tevini Charming Hotel | naturale benessere nel cuore delle Dolomiti

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Life&People.it La stagione della tanto attesa settimana bianca è arrivata e noi non possiamo che consigliarvi come unamete predilette la SPA dell’sulle. Una struttura che offre ai suoi clienti non solo gli spazi adatti per mettere in pratica le proprie doti sciistiche ma anche un’ampia selezione di percorsi; perfetto connubio che mette d’accordo gli amanti dello sport e chi invece preferisce la tranquillità della montagna. L’sorge neldella Val di Sole, tra natura incontaminata e lusso raffinato Esattamente nel Trentino nord-occidentale, la località si presta perfettamente a tutte le stagioni, un panorama valorizzato dalla purezza della neve ma anche dal caldo sole primaverile che illumina magnifici scorci ...