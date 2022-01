Tesla - questo il Cybertruck di serie? - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Avete presente quei meme che mostrano le aspettative di un cliente affiancate dal prodotto reale che viene poi consegnato a casa? Ecco, per ilnon è proprio così (anche perché non sappiamo se quello che vedete in questa immagine sarà il suo aspetto definitivo), ma quasi. Questa foto rubata durante un'anteprima riservata per i dipendenti del marchio californiano non è molto clemente: come abbiamo immaginato a più riprese il pick-up elettrico ha perso molto del suo charme avvicinandosi alla produzione, vuoi per le luci e la qualità dello scatto, vuoi per i grandi specchi retrovisori o per l'enorme tergicristallo che fa mostra di sé a lato del parabrezza. C'è però da capire se non sia proprio questa foto a non rendere giustizia al, che potrebbe essere mostrato in veste definitiva già nella notte tra mercoledì ...