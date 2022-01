Terremoto nel Bresciano | avvertito anche sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Una leggera scossa diè stata registrata in provincia di Brescia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 13.44 di lunedì 24 gennaio: secondo le prime informazioni sarebbe di magnitudo 2.6, con epicentro a cinque chilometri da Zone, non lontano dalle sponde del. Diversi i cittadini che l’hanno avvertitanei comuni bergamaschi che si affacciano sul Sebino: Vigolo, Cambianica e Tavernola. Una settimana fa una scossa di magnitudo identica era stata localizzata in Franciacorta, nella zona di Corte Franca alle 22.33 di martedì 18 gennaio, segnalatada residenti a Sarnico e Paratico.

