Terremoto di magnitudo 5 3 colpisce Haiti | almeno due morti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 gennaio 2022) PORT-AU-PRINCE – Undi5.3, registrato dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, si è abbattuto ad, causando la morte didue persone nel sud-ovest del Paese. La Protezione civile locale ha precisato che le vittime sono due uomini e la loro età non è stata ancora divulgata. Uno di loro è morto ad Anse-à-Veau, cittadina costiera a 130 km a ovest della capitale Port-au-Prince in seguito al crollo di un muro, mentre il secondo per una frana nel comune di Fond-des-Nègres, 20 km più a sud. Ilè stato avvertito fino alla capitale ed è stato seguito da una decina di scosse, inclusa una di assestamento di5.1 meno di un’ora dopo. La penisola sud-occidentale diera già stata devastata il 14 agosto da un ...