Terracina, no-vax si strappa il casco respiratorio e muore di Covid: aveva 28 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) aveva solo 28 anni. E il Covid l’ha ucciso. E’ una delle vittime più giovani di questa quarta ondata il ragazzo di Terracina deceduto due giorni fa. Era un convinto no-vax, da sempre contrario ai vaccini e convinto negazionista della pandemia. Il decesso è avvenuto all’ospedale Goretti di Latina. Terracina, 28enne no-vax muore: si strappava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022)solo 28. E ill’ha ucciso. E’ una delle vittime più giovani di questa quarta ondata il ragazzo dideceduto due giorni fa. Era un convinto no-vax, da sempre contrario ai vaccini e convinto negazionista della pandemia. Il decesso è avvenuto all’ospedale Goretti di Latina., 28enne no-vax: siva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

