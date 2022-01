Tennis: Pescosolido, 'Sinner contro De Minaur ha giocato la sua miglior partita in Australia' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Sinner sta crescendo match dopo match e ha sfruttato al meglio un buon tabellone, contro De Minaur ha fatto la sua miglior partita agli Australian Open, non era semplice contro un giocatore in forma e che giocava in casa". Stefano Pescosolido, ex Tennista e commentatore tv, parla così all'Adnkronos dell'approdo ai quarti di finale a Melbourne del campione altoatesino che negli ottavi ha regolato in 3 set, 7-6, 6-3, 6-4, l'Australiano n.42 del mondo. "Adesso se la vedrà col vincitore della sfida tra Fritz e Tsitsipas, un turno aperto, sono tutti e due alla sua portata -prosegue-. Se può scontare un po' di emozione? Jannik un quarto lo ha già giocato a Parigi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "sta crescendo match dopo match e ha sfruttato al meglio un buon tabellone,Deha fatto la suaaglin Open, non era sempliceunre in forma e che giocava in casa". Stefano, exta e commentatore tv, parla così all'Adnkronos dell'approdo ai quarti di finale a Melbourne del campione altoatesino che negli ottavi ha regolato in 3 set, 7-6, 6-3, 6-4, l'no n.42 del mondo. "Adesso se la vedrà col vincitore della sfida tra Fritz e Tsitsipas, un turno aperto, sono tutti e due alla sua portata -prosegue-. Se può scontare un po' di emozione? Jannik un quarto lo ha giàa Parigi ...

