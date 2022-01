Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Max perdonerà Vanessa?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un uragano di emozioni sta per travolgere Max e, come rivelano ledid'. La giovane Sonnbichler, dopo aver ricevuto di recente un netto rifiuto da parte di Max, invaghitosi di Shirin, ha deciso di archiviare i suoi sentimenti per lui e si è lanciata a capofitto in una nuova relazione con Georg Fichtl, il campione di scherma con cui si è messa in contatto proprio grazie a Max, che le ha regalato l'autobiografia dello sportivo in cui ha descritto di aver avuto un infortunio simile a quello di, che non gli ha impedito di riprendere la scherma. Fichtl si è presentato a sorpresa in hotel solo per conoscere la ragazza e tra i due è scattata subito una particolare sintonia che li ha portati in breve tempo ad iniziare una storia ...