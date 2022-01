Telemarketing aggressivo, il GPDP sanziona Enel Energia per oltre 26 milioni di euro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Garante della privacy ha ricevuto parecchie segnalazioni di irregolarità nel trattamento dei dati da parte della società Come ci comunica lo stesso Garante per la privacy, con l’approssimarsi del passaggio dal mercato tutelato a quello libero nella fornitura di gas ed Energia elettrica, le società stanno imponendo agli utenti delle politiche di marketing sempre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Garante della privacy ha ricevuto parecchie segnalazioni di irregolarità nel trattamento dei dati da parte della società Come ci comunica lo stesso Garante per la privacy, con l’approssimarsi del passaggio dal mercato tutelato a quello libero nella fornitura di gas edelettrica, le società stanno imponendo agli utenti delle politiche di marketing sempre L'articolo proviene da Consumatore.com.

