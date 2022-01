Taranto | confisca di beni per cinque milioni di euro A condannato per reati di tipo mafiose

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Taranto confisca

quotidianodipuglia.it

Beni per 5 milioni di euro intestati anche a congiunti e prestanome. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito ae provincia un decreto didi beni emesso dal Tribunale di Lecce - Prima Sezione Penale - Misure di Prevenzione. L'imprenditore condannato per mafia Si tratta di un patrimonio dal ...I veicoli sequestrati per la1. Controllo velocità media Le tratte nazionali, tra cui le ... in collaborazione con l'Associazione Trapianti Organi Puglia ONLUS di, con l'obiettivo di ...Beni per 5 milioni di euro intestati anche a congiunti e prestanome. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito a Taranto e provincia un decreto di Confisca di beni emesso dal Tribunale ...La Direzione investigativa antimafia ha eseguito a Taranto e provincia un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale di Lecce - Prima Sezione Penale - ...