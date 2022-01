Tabaccai pronti allo sciopero: “No all’obbligo di controllo del green pass” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – La Federazione italiana Tabaccai ha deciso: sciopero, in data da destinarsi, per protestare contro l’obbligo di controllo del green pass. “Le tabaccherie hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini – spiega il presidente della Fit, Giovanni Risso -. Un impegno che ora viene disconosciuto”. Obbligo di green pass, Tabaccai pronti allo sciopero Non ci stanno i Tabaccai, l’obbligo di green pass per entrare nei loro negozi è inaccettabile oltre che impraticabile. “Il nostro lavoro deve essere tenuto in considerazione. Lo ribadiremo con determinazione al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – La Federazione italianaha deciso:, in data da destinarsi, per protestare contro l’obbligo didel. “Le tabaccherie hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini – spiega il presidente della Fit, Giovanni Risso -. Un impegno che ora viene disconosciuto”. Obbligo diNon ci stanno i, l’obbligo diper entrare nei loro negozi è inaccettabile oltre che impraticabile. “Il nostro lavoro deve essere tenuto in considerazione. Lo ribadiremo con determinazione al ...

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, tabaccai pronti allo sciopero per protestare contro l’obbligo di controllo - sant_px : RT @fattoquotidiano: Green pass, tabaccai pronti allo sciopero per protestare contro l’obbligo di controllo - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Green pass, tabaccai pronti allo sciopero per protestare contro l’obbligo di controllo - magachappy1 : RT @MediasetTgcom24: Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero #tabaccai - Italia_Notizie : Green pass, tabaccai pronti allo sciopero per protestare contro l’obbligo di controllo -