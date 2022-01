Superbonus 110 per cento: oltre cinquemila interventi in Puglia Solo a dicembre protocollate 1093 asseverazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Si aprono sempre più cantieri di edilizia privata in Puglia: in particolare il Superbonus 110% ha fatto registrare nel Solo mese di dicembre ben 1.093 asseverazioni protocollate (portando il totale a 5.524 gli interventi, il 25% in più rispetto ai 4.431 del 30 novembre) per un valore di 184 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto ai 658 di novembre, facendo raggiungere un valore totale di 842 milioni di euro (elaborazione Ance su dati Enea – Mise). “Sebbene il 110% e gli altri bonus edilizi stiano dando ossigeno a un settore in crisi da un decennio – commenta Nicola Veronico, entrato di recente nel consiglio di amministrazione del Formedil – Ente unico nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia – c’è un rovescio della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Si aprono sempre più cantieri di edilizia privata in: in particolare il110% ha fatto registrare nelmese diben 1.093(portando il totale a 5.524 gli, il 25% in più rispetto ai 4.431 del 30 novembre) per un valore di 184 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto ai 658 di novembre, facendo raggiungere un valore totale di 842 milioni di euro (elaborazione Ance su dati Enea – Mise). “Sebbene il 110% e gli altri bonus edilizi stiano dando ossigeno a un settore in crisi da un decennio – commenta Nicola Veronico, entrato di recente nel consiglio di amministrazione del Formedil – Ente unico nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia – c’è un rovescio della ...

