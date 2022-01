Super Green Pass, spunta l’ipotesi di proroga per i vaccinati con tre dosi: quali sono le proposte (Di lunedì 24 gennaio 2022) In base alle regole attuali, la durata del Super Green Pass sarà pari a 6 mesi a partire dal 1° febbraio. Questa regola al momento è valida anche per la certificazione che si ottiene dopo aver ricevuto la terza dose, ma l’esecutivo potrebbe prendere in considerazione una soluzione diversa. Ecco quali sono le ipotesi. Super Green Pass, cosa potrebbe cambiare per i vaccinati con 3 dosi La prima novità relativa alla validità del Super Green Pass si era registrata il 15 dicembre 2021, con una prima riduzione della durata da 12 a 9 mesi. Dal 1° febbraio sarà infine portata da 9 a 6 mesi, ma questo cambiamento potrebbe non riguardare i soggetti che hanno ricevuto la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) In base alle regole attuali, la durata delsarà pari a 6 mesi a partire dal 1° febbraio. Questa regola al momento è valida anche per la certificazione che si ottiene dopo aver ricevuto la terza dose, ma l’esecutivo potrebbe prendere in considerazione una soluzione diversa. Eccole ipotesi., cosa potrebbe cambiare per icon 3La prima novità relativa alla validità delsi era registrata il 15 dicembre 2021, con una prima riduzione della durata da 12 a 9 mesi. Dal 1° febbraio sarà infine portata da 9 a 6 mesi, ma questo cambiamento potrebbe non riguardare i soggetti che hanno ricevuto la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - MediasetTgcom24 : Super Green pass, il nodo scadenza per chi ha fatto la terza dose | La proposta del Lazio: 'Scatti la proroga illim… - Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - LucaSp1d3rm : RT @liliaragnar: Abbiamo resistito già a 4 ondate noi, non inoculati, continueranno a discriminarci “sine die”. Saranno premiati quelli ch… - Gaiagioialiber1 : RT @liliaragnar: Abbiamo resistito già a 4 ondate noi, non inoculati, continueranno a discriminarci “sine die”. Saranno premiati quelli ch… -