Super bonus | l’allarme dei costruttori napoletani | “Così si penalizzano le famiglie più bisognose”

Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – "Basta con i continui cambiamenti al funzionamento del Super bonus. L'incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie". Il presidente dell'Ance Napoli, Federica Brancaccio, non ci sta: denuncia l'ennesima modifica alla normativa dei bonus fiscali contenuta nella bozza del decreto Sostegni-ter che sopprime le ulteriori cessioni dei crediti. "E' fondamentale e condiviso l'obiettivo di contrastare le frodi – sottolinea il presidente Brancaccio – ma non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini nonchè di imprese che sono impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica ma che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari. Si va incontro al rischio che si generino migliaia di ...

