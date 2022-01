'Suo padre è morto', la telefonata choc dell'ospedale. Ma avevano sbagliato numero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una telefonata fatale. Un numero sbagliato e una comunicazione scioccante : 'Signora, suo padre è morto '. Il genitore, un 76enne è ricoverato nel nosocomio di Cecina (Livorno), la figlia era di turno ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unafatale. Une una comunicazione scioccante : 'Signora, suo'. Il genitore, un 76enne è ricoverato nel nosocomio di Cecina (Livorno), la figlia era di turno ...

Advertising

chetempochefa : 'Papà era una persona che è sempre passato per essere una persona rigorosa, schematica. La cosa più bella è scoprir… - carlaruocco1 : La storia del piccolo #Mustafà e della sua famiglia mi ha profondamente commossa. Grazie a una gara di solidarietà… - BruNOgrindxxx : @SuoreDiMenare Be', allora è evidente che non lo guarderai mai Quindi ti dico che alla fine non è suo padre e lui è… - caffeineiskey_ : 'She left with no regrets' ma anche no, letteralmente ha lasciato indietro l'amore della sua vita e suo padre non l… - wolvespath : SPOILER NARUTO SHIPPUDEN . . . . . . . . . . . Naruto che chiede ad Iruka di fare le veci di suo padre al suo matrimonio ?? -