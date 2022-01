Sui social cresce il nome di Emma Bonino per il Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Finalmente si vota e l'hashtag #Quirinale2022 è nettamente il più usato sui social, assorbendo la grande maggioranza dei contenuti pubblicati. L'interesse continua a crescere, una progressione dei volumi in aumento costante, negli ultimi quattro giorni. Ancora nessun nome sembra imporsi sugli altri, un accordo non si intravede e, almeno per ora, l'ostilità tra le forze politiche sembra prevalere. Sui social osserviamo una sovrapposizione tra le elezioni del Presidente della Repubblica e il futuro del Governo: con Draghi al Colle, si spalancano scenari e interrogativi che appassionano e preoccupano le audience online. Mario Draghi è nettamente il personaggio politico più menzionato, gli utenti hanno capito che queste elezioni per eleggere il Presidente della Repubblica sono strettamente connesse ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Finalmente si vota e l'hashtag #2022 è nettamente il più usato sui, assorbendo la grande maggioranza dei contenuti pubblicati. L'interesse continua are, una progressione dei volumi in aumento costante, negli ultimi quattro giorni. Ancora nessunsembra imporsi sugli altri, un accordo non si intravede e, almeno per ora, l'ostilità tra le forze politiche sembra prevalere. Suiosserviamo una sovrapposizione tra le elezioni del Presidente della Repubblica e il futuro del Governo: con Draghi al Colle, si spalancano scenari e interrogativi che appassionano e preoccupano le audience online. Mario Draghi è nettamente il personaggio politico più menzionato, gli utenti hanno capito che queste elezioni per eleggere il Presidente della Repubblica sono strettamente connesse ...

Advertising

Corriere : Il no vax morto a Terracina. Gli amici sui social: «Provate a dire ora che il virus non esiste» - mante : La spazzatura sui social alimenta i giornali. La spazzatura sui giornali alimenta i social. È tutto ormai un unico… - Corriere : Morto lo stilista Thierry Mugler aveva 73 anni: era stato il creatore dei primi look di Madonna - likeirisheyes : @GiuliaSalemi93 Purtroppo sui social esiste per lo più solo la seconda categoria. E non è inusuale vedere gente che… - NormanUncle : RT @assurdistan: @NormanUncle Ormai fanno pena. Gente che non ha soldi e spende centinaia di euro in tamponi perché ha letto cose sui socia… -