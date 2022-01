Storia dell'artigiano-poeta che nel Salento ridà vita al "Ferrovecchio" (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Riportare in strada pezzi di vita arrugginiti, promuovere la mobilità sostenibile, elogiare la lentezza del Sud. Ma, soprattutto, fare della propria passione un lavoro. Nel Salento Carlo de Pascalis, 38 anni, ha riassunto tutto ciò in ‘Ferrovecchio', solo una idea sei anni fa ma dal 2019 un marchio e poi, l'anno seguente, un brevetto. Un artigiano poeta, che letteralmente interroga pezzi di biciclette in disuso, destinate a finire in discarica o dimenticate, e ne ricostruisce la Storia, tecnica, meccanica e soprattutto affettiva. Bici diventate gioielli nuovi, perfettamente funzionanti. A Maglie, in provincia di Lecce, ha sede l'officina da elettrauto di de Pascalis; pardon, “di meccatronica – precisa all'AGI - come è preferibile dire oggigiorno. Anche se io ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Riportare in strada pezzi diarrugginiti, promuovere la mobilità sostenibile, elogiare la lentezza del Sud. Ma, soprattutto, farea propria passione un lavoro. NelCarlo de Pascalis, 38 anni, ha riassunto tutto ciò in ‘', solo una idea sei anni fa ma dal 2019 un marchio e poi, l'anno seguente, un brevetto. Un, che letteralmente interroga pezzi di biciclette in disuso, destinate a finire in discarica o dimenticate, e ne ricostruisce la, tecnica, meccanica e soprattutto affettiva. Bici diventate gioielli nuovi, perfettamente funzionanti. A Maglie, in provincia di Lecce, ha sede l'officina da elettrauto di de Pascalis; pardon, “di meccatronica – precisa all'AGI - come è preferibile dire oggigiorno. Anche se io ...

