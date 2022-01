Stop al telemarketing insistente: passa la legge che vieta le chiamate sugli smartphone da parte delle aziende (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo quattro anni dall’istituzione del Registro delle Opposizioni, sarà possibile escludere dalle attività di telemarketing tutti i numeri telefonici, inclusi quelli mobili. Il Mise infatti ha approvato un nuovo regolamento per le chiamate commerciali, che rende possibile estendere ai cellulari il blocco delle chiamate moleste. Le chiamate aggressive di call center sono diventate una presenza costante nella vita quotidiana – ComputerMagazine.itDa oggi il Ministero per lo Sviluppo Economico ha messo la parola fine al bombardamento di chiamate commerciali, nella maggior parte dei casi non volute e non mirate, sui nostri dispositivi di telefonia mobile. Infatti il nuovo regolamento ha allargato ai cellulari la possibilità di essere annoverati ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo quattro anni dall’istituzione del RegistroOpposizioni, sarà possibile escludere dalle attività ditutti i numeri telefonici, inclusi quelli mobili. Il Mise infatti ha approvato un nuovo regolamento per lecommerciali, che rende possibile estendere ai cellulari il bloccomoleste. Leaggressive di call center sono diventate una presenza costante nella vita quotidiana – ComputerMagazine.itDa oggi il Ministero per lo Sviluppo Economico ha messo la parola fine al bombardamento dicommerciali, nella maggiordei casi non volute e non mirate, sui nostri dispositivi di telefonia mobile. Infatti il nuovo regolamento ha allargato ai cellulari la possibilità di essere annoverati ...

