Stockton rifiuta la mascherina e Gonzaga gli ritira l' abbonamento

(Di lunedì 24 gennaio 2022) University ha revocato l'abbonamento annuale a John Stockton, leggenda degli Utah Jazz e dell'università

Da tempo su posizioni no vax, nel giugno scorso ha partecipato a un documentario sul Covid, sostenendo, senza fornire alcuna prova, che "100 atleti professionisti sono morti dopo aver ricevuto il vaccino". John Stockton, leggenda dell'NBA, si è rifiutato di indossare la mascherina a una partita e, per questo, l'università di Gonzaga gli ha revocato l'abbonamento.