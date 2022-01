Stephen King: svelato il titolo e la trama del suo nuovo romanzo "Fairy Tale" (Di lunedì 24 gennaio 2022) A settembre verrà pubblicato il nuovo romanzo di Stephen King intitolato Fairy Tale, ecco la copertina e la trama dell'opera. Stephen King ha svelato la copertina e il titolo del suo prossimo romanzo: il 6 settembre arriverà infatti Fairy Tale. La suggestiva copertina anticipa qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizzerà l'opera pubblicata dalla casa editrice Simon and Schuster. Stephen King, annunciando Fairy Tale, ha dichiarato: "Cosa si potrebbe scrivere che ti renda felice? Come se la mia immaginazione stesse aspettando che venisse posta questa domanda, ho visto una grande ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) A settembre verrà pubblicato ildiintitolato, ecco la copertina e ladell'opera.hala copertina e ildel suo prossimo: il 6 settembre arriverà infatti. La suggestiva copertina anticipa qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizzerà l'opera pubblicata dalla casa editrice Simon and Schuster., annunciando, ha dichiarato: "Cosa si potrebbe scrivere che ti renda felice? Come se la mia immaginazione stesse aspettando che venisse posta questa domanda, ho visto una grande ...

Advertising

Giulia491668752 : RT @AnnamariaGaleo2: “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono.” STEPHEN KING ?Peace… - utenteaaacaso : RT @AnnamariaGaleo2: “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono.” STEPHEN KING ?Peace… - Gio_r_gi : RT @AnnamariaGaleo2: “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono.” STEPHEN KING ?Peace… - EdoSaccani : RT @RagusaMaurizio: Su EW un estratto del #romanzo fantasy 'Fairy Tale' in uscita a settembre. #StephenKing ha ricevuto il La per la storia… - Melania_as_mela : RT @AnnamariaGaleo2: “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono.” STEPHEN KING ?Peace… -