Speciale Quirinale | Seven sisters o Eternal love? La tv del 24 gennaio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 24su La7 alle 21.15 ci sarà unodel TgLa7 dedicato all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Conduce il direttore Enrico Mentana. Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo particolarmente attento all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio ...

... ne ho dato comunicazione alla Camera - spiega Cappellacci - Per poter votare per ilho ... Questo è un caso". Paragone vive la "deroga" in modo molto diverso. Non vaccinato, da sempre ..., lavori in corso per allestire il seggio 'drive in' per i grandi elettori positivi al Covid Sono iniziati fuori da Montecitorio i lavori per allestire il seggio'drive in' dove i ...Al San Raffaele, dove l'ex premier è stato ricoverato ieri mattina, per quelli che il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, definisce 'controlli programmati' che seguono, peraltro, altri già fatti ...Cappellacci (Forza Italia) si farà accompagnare al seggio nel parcheggio della Camera da un mezzo sanitario. Paragone (Italexit): «I positivi sono merce di scambio» ...