Sora, Comune cerca archeologo per dirigere Museo: “Ma che sia pensionato e lavori gratis”. Poi la precisazione: “Solo per un anno” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Il Dirigente del Settore Cultura … indice una selezione riservata a soggetti in quiescenza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e del curriculum vitae, per l’affidamento dell’incarico gratuito di Direttore del Museo Civico della Media Valle del Liri di Sora”. L’avviso pubblicato il 17 gennaio sul portale del Comune della ciociaria ha dato il via alle polemiche. Per diversi motivi. Che tuttavia si potrebbero riferire alla questione del lavoro nei Beni culturali. I requisiti culturali e professionali richiesti, canonici. Nessuna sorpresa. Il Diploma di laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento o di laurea quadriennale, secondo il vecchio ordinamento, in Archeologia. In alternativa, Lettere classiche con indirizzo archeologico. Oppure, Conservazione in beni culturali con indirizzo archeologico. Con la possibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Il Dirigente del Settore Cultura … indice una selezione riservata a soggetti in quiescenza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e del curriculum vitae, per l’affidamento dell’incarico gratuito di Direttore delCivico della Media Valle del Liri di”. L’avviso pubblicato il 17 gennaio sul portale deldella ciociaria ha dato il via alle polemiche. Per diversi motivi. Che tuttavia si potrebbero riferire alla questione del lavoro nei Beni culturali. I requisiti culturali e professionali richiesti, canonici. Nessuna sorpresa. Il Diploma di laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento o di laurea quadriennale, secondo il vecchio ordinamento, in Archeologia. In alternativa, Lettere classiche con indirizzo archeologico. Oppure, Conservazione in beni culturali con indirizzo archeologico. Con la possibilità ...

