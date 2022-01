“Sono pronto a partecipare”: Christian Fregoni, dal successo di Caduta Libera al clamoroso sbarco nel reality (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il campionissimo dell’ultima edizione di Caduta Libera, Christian Fregoni, si candida per partecipare a uno dei reality show più importanti di Mediaset. via InstagramPer Christian Fregoni la recente vittoria nell’edizione 2021 di Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti che va in onda su Canale 5, più che un punto di arrivo rappresenta il trampolino di lancio verso la clamorosa partecipazione a un reality molto importante. Nonostante la vittoria sull’amico Nicolò Scalfi, Christian non è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi in palio. Ma poco male, perché la sua notorietà, dovuta anche alla bella presenza e alla cultura dimostrata in trasmissione, lo rende ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il campionissimo dell’ultima edizione di, si candida pera uno deishow più importanti di Mediaset. via InstagramPerla recente vittoria nell’edizione 2021 di, il programma condotto da Gerry Scotti che va in onda su Canale 5, più che un punto di arrivo rappresenta il trampolino di lancio verso la clamorosa partecipazione a unmolto importante. Nonostante la vittoria sull’amico Nicolò Scalfi,non è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi in palio. Ma poco male, perché la sua notorietà, dovuta anche alla bella presenza e alla cultura dimostrata in trasmissione, lo rende ...

Advertising

MilanTV : ???? Segui il pre partita #MilanJuventus su @MilanTV a partire dalle 19.30. ?? A San Siro, con @giorgitavella, ci s… - fattoquotidiano : Milano: 3 medici per 80 pazienti, così implose il pronto soccorso del San Carlo. Ma l’audit resta nel cassetto. E i… - OfficialASRoma : ??? Kumbulla: “Sono contento, arrivo da un periodo in cui non ho giocato molto e in cui ho fatto fatica ma grazie ai… - NeneInIncognito : RT @isabenanti: “Ci sono delle cose che non vanno raccontate” MA LE AVETE FATTE CON 80 TELECAMERE PUNTATE ADDOSSO PRONTO SVEGLIA e avevamo… - Debina87 : RT @isabenanti: “Ci sono delle cose che non vanno raccontate” MA LE AVETE FATTE CON 80 TELECAMERE PUNTATE ADDOSSO PRONTO SVEGLIA e avevamo… -