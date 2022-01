Sondaggio-Mentana, bomba a corsa al Colle aperta: quanto perdono Salvini e Meloni. Che succede? (Di lunedì 24 gennaio 2022) No, il Sondaggio di Enrico Mentana non si ferma mai. Nemmeno nel primo giorno di voti sul Quirinale, al primo turno di una partita che sembra sempre più complicata. E così, al termine della prima parte della lunghissima Maratona su La7, ecco le cifre. Si parla non di Colle, ma di orientamento politico: chi voterebbero gli italiani se si andasse al voto oggi? E il Sondaggio, in un certo senso, potrebbe anche avere un certo peso nella corsa quirinalizia, tra iniezioni di fiducia o "cattive notizie". E in questo caso, le cifre di Swg non sono clementi con Matteo Salvini e la Lega, che perdono lo 0,4% in una sola settimana, assestandosi al 18,4%, terza forza a livello nazionale. La prima forza è ancora il Pd, in crescita dello 0,1% e dato al 21,7 per cento. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) No, ildi Enriconon si ferma mai. Nemmeno nel primo giorno di voti sul Quirinale, al primo turno di una partita che sembra sempre più complicata. E così, al termine della prima parte della lunghissima Maratona su La7, ecco le cifre. Si parla non di, ma di orientamento politico: chi voterebbero gli italiani se si andasse al voto oggi? E il, in un certo senso, potrebbe anche avere un certo peso nellaquirinalizia, tra iniezioni di fiducia o "cattive notizie". E in questo caso, le cifre di Swg non sono clementi con Matteoe la Lega, chelo 0,4% in una sola settimana, assestandosi al 18,4%, terza forza a livello nazionale. La prima forza è ancora il Pd, in crescita dello 0,1% e dato al 21,7 per cento. ...

