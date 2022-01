Sondaggi elettorali ed elezione del Presidente della Repubblica

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 24 gennaio 2022) di Gerardo Lisco. Le variazioni che emergono daisulle indicazioni di voto per le elezioni politiche sono talmente irrisorie che di fatto non significano proprio nulla soprattutto in presenza di una percentuale elevata di indecisi e di astenuti. Lo “0,qualcosa %” in più o in meno non è in grado di incidere sugli equilibri