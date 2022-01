Somma Vesuviana città a Led. Il sindaco: Alt alle emissioni di CO2, saremo la prima vera smart city (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Somma Vesuviana è una città a Led. L’opera è stata praticamente ultimata, mancano circa un’ottantina di punti luce”. Ad affermarlo è Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. “Ai pedi del Monte Somma – si legge in una nota diffusa dal Comune – nasce dunque una vera smart city che consente di contribuire in modo concreto all’abbattimento di emissioni di co2. Con la realizzazione di questo progetto Somma Vesuviana andrà a risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, ma anche 1548.000 kwh all’anno e oltre 800 tonnellate di Co2 in meno immesse in atmosfera. Tutto questo da una piccola città come Somma ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) “è unaa Led. L’opera è stata praticamente ultimata, mancano circa un’ottantina di punti luce”. Ad affermarlo è Salvatore Di Sarno,di, nel napoletano. “Ai pedi del Monte– si legge in una nota diffusa dal Comune – nasce dunque unache consente di contribuire in modo concreto all’abbattimento didi co2. Con la realizzazione di questo progettoandrà a risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, ma anche 1548.000 kwh all’anno e oltre 800 tonnellate di Co2 in meno immesse in atmosfera. Tutto questo da una piccolacome...

