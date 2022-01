Soleil Sorge: cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Soleil Sorge potrebbe essere eliminata al tele voto di questa sera? Pare proprio di no! Ecco il motivo All’alba di una nuova puntata, Soleil Sorge torna ad essere tra i concorrenti in lizza per la salvezza. Con lei, anche Kabir Bedi e Federica Calemme che, stando ai sondaggi social, risultano essere maggiormente apprezzati rispetto all’influenzar italo americana. Nonostante il web si sia espresso a sfavore della bella concorrente, l’epilogo dell’intera vicenda potrebbe portare al medesimo risultato: la salvezza di Soleil Sorge! E’ ormai chiaro, infatti, che tra Kabir e Federica non scorra buon sangue. I due continuano a votarsi a vicenda e, durante le lunghe giornate all’interno del loft di Cinecittà, a rivolgersi a stento la parola. Va da sè, quindi, che se il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)potrebbe essere eliminata al tele voto di questa sera? Pare proprio di no! Ecco il motivo All’alba di una nuova puntata,torna ad essere tra i concorrenti in lizza per la salvezza. Con lei, anche Kabir Bedi e Federica Calemme che, stando ai sondaggi social, risultano essere maggiormente apprezzati rispetto all’influenzar italo americana. Nonostante il web si sia espresso a sfavore della bella concorrente, l’epilogo dell’intera vicenda potrebbe portare al medesimo: la salvezza di! E’ ormai chiaro, infatti, che tra Kabir e Federica non scorra buon sangue. I due continuano a votarsi a vicenda e, durante le lunghe giornate all’interno del loft di Cinecittà, a rivolgersi a stento la parola. Va da sè, quindi, che se il ...

Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Siamo tutti d'accordo che SOLEIL SORGE DEVE USCIRE DALLA PORTA ROSSA. E CHE TUTTI I FAN CI DOBBIAMO ALLEARE PER FARLO… - Emanuel72607325 : Siamo tutti d'accordo che SOLEIL SORGE DEVE USCIRE DALLA PORTA ROSSA. E CHE TUTTI I FAN CI DOBBIAMO ALLEARE PER FAR… - Elisa60388018 : RT @IlardiBarbara: È continuano inpertterrite le puntate dell'amore libero. Con il protagonista assoluto @AXBproduction il bello che non b… - IlardiBarbara : È continuano inpertterrite le puntate dell'amore libero. Con il protagonista assoluto @AXBproduction il bello che… - thepostea : Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge su Twitter (forse) -