Soleil e Delia: abbracci, carezze e poi scatta il bacio al GF Vip. Fan sotto choc, le foto (Di lunedì 24 gennaio 2022) foto a fine articolo. Sono i grandi protagonisti della sesta edizione del GF Vip: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran hanno di certo catturato l’attenzione del pubblico. Magari non sempre in maniera positiva, ma sono diventati un simbolo di questo Grande Fratello che non si è piegato al politicamente corretto e che ha mostrato una tematica delicata con un pizzico di superficialità: il poliamore. Ora, però, è tempo di una svolta inaspettata: Soleil ci ha provato con Delia. Come è potuto succedere? Già. GF Vip 6, Soleil Sorge e Delia Duran si “avvicinano” Quando chiedi alle persone – Vip o meno – di rimanere chiusi in una Casa per molto tempo, devi anche concedere qualche svago. Così, al sabato sera, non sono mai mancate feste, balli, divertimenti che ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 gennaio 2022)a fine articolo. Sono i grandi protagonisti della sesta edizione del GF Vip: Alex Belli,Sorge eDuran hanno di certo catturato l’attenzione del pubblico. Magari non sempre in maniera positiva, ma sono diventati un simbolo di questo Grande Fratello che non si è piegato al politicamente corretto e che ha mostrato una tematica delicata con un pizzico di superficialità: il poliamore. Ora, però, è tempo di una svolta inaspettata:ci ha provato con. Come è potuto succedere? Già. GF Vip 6,Sorge eDuran si “avvicinano” Quando chiedi alle persone – Vip o meno – di rimanere chiusi in una Casa per molto tempo, devi anche concedere qualche svago. Così, al sabato sera, non sono mai mancate feste, balli, divertimenti che ...

Advertising

Brenda_C__ : RT @afiresign_: i fottuti 3 voti che darò a Delia se difenderà Soleil stasera come adesso dalle due serpi ossessionate #gfvip https://t.c… - Nikko21943111 : @wilmington_girl Intanto sparlavano che Sole non interagiva, ora lo fa , e non va bene? Quindi? Come hanno usato i… - Didi06417800 : RT @catiuz92: Delia 'Lei (Nathaly) che mi dice che non dovevo dare la possibilità a Soleil di aiutarmi in cucina,ma nessuno ha avuto l'iniz… - Brenda_C__ : RT @ChaanelChanel: Delia: 'nathaly mi ha detto che è incoerente che soleil mi abbia aiutata, ma che male c'è?' Sophie: 'non c'è niente di m… - Carme69_B : RT @mettimileali: Ci mancava solo Delia che difende Soleil. Bhe almeno qualcosa di giusto lo sta facendo #GFvip #teamsoleil -