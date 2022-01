Sofia Goggia tenta l’impresa: già al lavoro per Pechino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Crioterapia e piscina: Sofia Goggia ha cominciato già lunedì mattina 24 gennaio la riabilitazione con l’obiettivo di far sgonfiare al più presto il ginocchio sinistro dopo la brutta caduta di domenica nel superG di Cortina, in vista delle Olimpiadi di Pechino. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Crioterapia e piscina:ha cominciato già lunedì mattina 24 gennaio la riabilitazione con l’obiettivo di far sgonfiare al più presto il ginocchio sinistro dopo la brutta caduta di domenica nel superG di Cortina, in vista delle Olimpiadi di

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - ItaliaTeam_it : Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato,… - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - vilipendi : ed eccomi qui, come ogni fine gennaio, ad aggiornare la sezione 'injuries' sulla pagina wikipedia di sofia goggia.… - Luca80093108 : RT @Eurosport_IT: Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sofia??… -