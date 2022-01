Sofia Goggia, olimpiadi appese a un filo: tam-tam da Milano, "già nelle prossime ore..." (Di lunedì 24 gennaio 2022) La caduta di domenica per Sofia Goggia significa distorsione del ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato, già operato nel 2013, oltre a una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Non ci voleva per la sciatrice di Bergamo, che comunque non sarà operata e punta comunque a essere in gara per Pechino 2022. Lo ha detto proprio la stessa tennista: "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione — ha affermato Goggia —, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo (la discesa libera in programma il 15 febbraio, ndr). L'infortunio per Goggia dopo la vittoria di sabato Sofia Goggia è caduta nel corso del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La caduta di domenica persignifica distorsione del ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato, già operato nel 2013, oltre a una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Non ci voleva per la sciatrice di Bergamo, che comunque non sarà operata e punta comunque a essere in gara per Pechino 2022. Lo ha detto proprio la stessa tennista: "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione — ha affermato—, ma già dalleore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo (la discesa libera in programma il 15 febbraio, ndr). L'infortunio perdopo la vittoria di sabatoè caduta nel corso del ...

